Гаага, Нидерланды, , 23:36 — REGNUM Есть основания полагать, что на Украине совершён ряд преступлений, подпадающих по юрисдикцию Международного уголовного суда, заявила 11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда в своём заявлении.

Она пояснила, что, по итогам предварительного изучения документов по происходящему на Украине, «есть разумные основания полагать, что в контексте ситуации на Украине был совершён широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда».

Речь идёт, отмечает Бенсуда, о «преступлениях против человечности» и о «военных преступлениях». Говорится о преступлениях, которые совершались и совершаются «различными сторонами конфликта», в том числе в ходе военных действий, при арестах и в плену, а также «в Крыму».

По мнению генпрокуратуры МУС, «компетентные органы Украины» и России «бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой».

В иных случаях МУС должен вмешаться, отмечает Бенсуда, потому что «на территории, находящейся под контролем противной стороны, отсутствует национальная судебная система».

Пока не ясно, будет ли проводиться полноценное расследование преступлений или дело будет закрыто. Это решит палата предварительного производства МУС.

Напомним, МУС занимается предварительным изучением ситуации на Украине более шести лет — с 2014 года. Заявление в МУС было подано властями Украины.

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