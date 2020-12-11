* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 23:08 — REGNUM Ответный удар нанесли американские ВВС по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кандагар, написал 11 декабря официальный представитель американских сил в Афганистане Сонни Леггетт в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Леггетта, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольный пункт ВС Афганистана в районе Зари в Кандагаре. Американские военные в ответ нанесли удар по группировке.

Леггетт «Действия были направлены на защиту вооружённых сил Афганистана и соответствовали договоренностям с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам американского представителя, из мирных граждан никто в результате контрудара не погиб.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили США в гибели десятков мирных граждан в ходе авиаудара.

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