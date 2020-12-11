Анкара, , 22:42 — REGNUM Посол Ирана вызван в МИД Турции после получения турецким послом заявления из МИД Ирана, сообщает 11 декабря Anadolu.

Послу Ирана в турецком внешнеполитическом ведомстве вручили заявление о том, что иранская сторона необоснованно обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатический скандал между Тегераном и Анкарой начался после того, как в Баку Эрдоган прочитал стихотворение азербайджанского поэта, которое в Иране восприняли как посягательство на иранские территории.

Турецкий посол в Иране был вызван по этому поводу в иранский МИД. Последовало и заявление министра иностранных дел Ирана в официальном аккаунте в соцсети.

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