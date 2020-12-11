Париж, , 22:36 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 57 567 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 306 пациентов. Об этом в пятницу, 11 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 406 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,35 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, 10 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна не сможет достичь цели в 5 000 зараженных вирусом SARS-CoV-2 в день к назначенной президентом страны Эммануэлем Макроном дате 15 декабря.

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