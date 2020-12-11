Гонконг, Китай, , 22:32 — REGNUM Против медиамагната Джимми Лая, одного из главных спонсоров «демократической оппозиции» Гонконга, выдвинули обвинения, 12 декабря сообщило издание Apple Daily

Протесты в Гонконге Thomas Walther

По информации таблоида, принадлежащего Лаю, магнат предстанет перед судом Гонконга 12 декабря.

Магната обвиняют в сговоре с иностранными силами. Разбирательство в отношении Лая было инициировано после принятия закона о национальной безопасности.

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