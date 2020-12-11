Гонконг, Китай, 11 декабря 2020, 22:32 — REGNUM Против медиамагната Джимми Лая, одного из главных спонсоров «демократической оппозиции» Гонконга, выдвинули обвинения, 12 декабря сообщило издание Apple Daily
По информации таблоида, принадлежащего Лаю, магнат предстанет перед судом Гонконга 12 декабря.
Магната обвиняют в сговоре с иностранными силами. Разбирательство в отношении Лая было инициировано после принятия закона о национальной безопасности.
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