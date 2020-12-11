Берн, , 22:12 — REGNUM Санкции введены Швейцарией в отношении 15 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко, сообщили 11 декабря в швейцарском Федеральном совете (правительстве).

Это было сделано в соответствии с принятыми 6 ноября решениями Евросоюза. Имена подсанкционных лиц добавлены в список из 40 человек, утверждённый швейцарскими властями в октябре 2020 г.

Люди из чёрного списка ответственны, по мнению Берна, за «насилие и произвольные аресты» после выборов президента Белоруссии (9 августа 2020 г., выиграл Лукашенко).

Кроме белорусского президента под санкции попали его сын и члены Совета безопасности Белоруссии. Активы всех этих людей в Швейцарии будут заморожены.

Также правительство Швейцарии ввело запрет на поставку военных материалов в Белоруссию. Речь идёт о той продукции, которая «может использоваться для репрессий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 55 должностных лиц в Белоруссии были включены в санкционный список Евросоюза. Среди них — Лукашенко. Всем людям из чёрного списка запретили въезд в Евросоюз, активы их замораживаются.

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