Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой останутся закрытыми для второстепенных поездок как минимум до 21 января.

И.о. министра внутренней безопасности США Чад Вольф сообщил в Twitter, что продление связано с «продолжающимися усилиями по борьбе с распространением COVID-19».

Канадские официальные лица уже поддержали продление особого режима на границе — суточное число регистрируемых случаев COVID-19 в США составляет около 200 000.

Читайте также: Трюдо и Байден обсудили сотрудничество Канады и США