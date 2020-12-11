Москва, , 21:54 — REGNUM Призывы к экстремистской деятельности очень опасны, особенно для многонациональной страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что «призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, — это очень вещь серьёзная и очень опасная».

Владимир Путин «Я уже не говорю что всё, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом».

Этот комментарий президента прозвучал в ответ на предложение члена СПЧ Александра Верховского, предложившего частичную декриминализацию законов о призывах к экстремизму.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: шум из-за ограничений в российском интернете был неоправданным