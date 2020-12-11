Буэнос-Айрес, , 21:12 — REGNUM Нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за законопроект о легализации абортов, сообщает 11 декабря ВВС.

Отмечено, что депутаты обсуждали законопроект около 20 часов, в то время как возле здания парламента проходили митинги сторонников и противников запрета абортов.

Законопроект был одобрен 131 депутатом. Против проголосовали 117 членов нижней палаты.

Теперь законопроект должен пройти через утверждение в Сенате, что может произойти в ближайшие две-три недели.

Напомним, на сегодняшний день в Аргентине искусственное прерывание беременности является уголовным преступлением. Аборт разрешен только в случае изнасилования или угрозы для жизни беременной женщины.

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