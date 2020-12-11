Москва, , 20:55 — REGNUM Идея о том, что нужно привлекать к ответственности тех, кто за рубежом устраивает дискриминацию граждан России, имеет право на существование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

На заседании, которое состоялось 10 декабря, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил:

«Наши соотечественники продолжают подвергаться дискриминации по основанию использования родного языка, по этническому происхождению, по факту сотрудничества с российскими организациями и средствами массовой информации, из-за стремления сохранить свою культурную идентичность и историческую память».

Он предложил начать «разработку законопроекта, квалифицирующего дискриминацию наших соотечественников за рубежом как уголовное преступление, особенно в том случае, когда нарушены их права на сохранение и воспроизводство русской идентичности».

Кирилл Вышинский «Как уголовные преступления, на мой взгляд, должны квалифицироваться разжигание, проявление поощрений и провоцирование ненависти и других низменных чувств по отношению к нашим соотечественникам на персональном, на общественном и на государственном уровне».

Глава государства ответил, что можно «создать какие-то специальные нормы».

Владимир Путин «Насколько это будет эффективно для тех, кто делает это за рубежом? Но все-таки это будет определённым инструментом. Я не говорю, что я готов прямо сейчас начать эту работу, но идею понимаю, и в принципе я с Вами солидарен, что она имеет право на существование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был главным редактором портала РИА Новости — Украина с 2014 по 2018 г. 15 мая 2018 года его арестовали на Украине, обвинив в госизмене. 7 сентября 2019 г. он был освобождён в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.

В России он стал членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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