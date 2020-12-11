Москва, 11 декабря 2020, 20:55 — REGNUM Идея о том, что нужно привлекать к ответственности тех, кто за рубежом устраивает дискриминацию граждан России, имеет право на существование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.
На заседании, которое состоялось 10 декабря, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил:
Он предложил начать «разработку законопроекта, квалифицирующего дискриминацию наших соотечественников за рубежом как уголовное преступление, особенно в том случае, когда нарушены их права на сохранение и воспроизводство русской идентичности».
Глава государства ответил, что можно «создать какие-то специальные нормы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был главным редактором портала РИА Новости — Украина с 2014 по 2018 г. 15 мая 2018 года его арестовали на Украине, обвинив в госизмене. 7 сентября 2019 г. он был освобождён в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
В России он стал членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте ранее в этом сюжете: США подверглись жесткой критике в Совете по правам человека ООН