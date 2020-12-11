Минск, 11 декабря 2020, 20:33 — REGNUM Расследование уголовного дела о незаконной публикации личных данных 295 военнослужащих внутренних войск МВД Белоруссии начато 11 декабря, сообщили в генпрокуратуре республики.
Уголовное дело возбуждено городской прокуратурой Минска. В публичный доступ из-за действия неизвестных попали сведения, добытые из информационной базы войсковой части внутренних войск МВД Белоруссии.
Вышеуказанные данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов в октябре — ноябре 2020 г.
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