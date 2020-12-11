Донецк, , 20:13 — REGNUM Обстрелу подвергли ВСУ посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки (ДНР), сообщает 11 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Останки снарядов. ДНР © ИА Красная Весна

Из РПГ (ручной противотанковый гранатомёт) по населённому пункту было выпущено две гранаты. Атака зафиксирована в 13:55 мск. Стрельбу вели со стороны посёлка Шумы (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 декабря ВСУ обстреляли из миномётов село Спартак (ДНР).

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