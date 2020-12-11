Москва, , 20:06 — REGNUM От локальных и политических разборок необходимо переходить к вопросам будущего наших детей и внуков. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, руководитель рабочей группы Высшего совета Партии по экологии и развитию Севера Вячеслав Фетисов в ходе научно-практического семинара по отбору и обсуждению инициатив для партии «Единая Россия» «Роль гражданского общества в устойчивом развитии страны».

Участники семинара 10 декабря на площадке МГТУ «СТАНКИН» обсудили и обозначили инициативы, которые будут включены в доклад высшего совета партии. В документе должны быть отражены итоги трехлетней работы по основным направлениям — технологическое развитие, экология, будущее Евразии, роль парламента, партий и общественных платформ.

Кроме того, на семинаре было объявлено о создании Центров устойчивого развития и интеграции в Минске и возможности формирования таких центров в других странах евразийского пространства.

Выступая на мероприятии, Вячеслав Фетисов акцентировал внимание на необходимости России задавать экологическую повестку. Государство и общество должно работать над позиционированием России как страны, взявшей на себя лидерские позиции и формулирующей собственное понимание направления движения мира в вопросе экологической безопасности. Депутат отметил, что именно экология для администрации нового президента будет главным направлением, куда будут вкладываться триллионы долларов — в том числе на новые технологии.

«В США понимают, что без участия России — деньги будут выкинуты на ветер», — добавил Фетисов.

Тем временем, отметила гендиректор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Людмила Шувалова, согласно исследованиям ЦСКП о ценностях политического лидерства и тенденциях партийных систем, для действующих политических лидеров особенную важность имеют широта взглядов, способность брать персональную ответственность за принимаемые решения и внимание к нуждам людей.

«Также мы отмечаем своеобразный кризис партийных конструкций. Он наблюдается сегодня практически во всем мире. Растет запрос на формирование более широких общественно-политических платформ», — добавила Шувалова.