Калуга, , 19:55 — REGNUM Глава самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил горожан с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с Днем Конституции Пресс-служба Городской думы Калуги

«Ценности, провозглашенные Конституцией, прочно вошли в общественную жизнь России, стали залогом укрепления мира и согласия в нашей стране, — говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба Городской думы Калуги. — В этом году впервые в Конституцию были внесены масштабные изменения, установившие приоритет российского законодательства, закрепившие социальные гарантии, повысившие эффективность системы государственного управления».

«В Калуге созданы условия для проявления гражданской инициативы, широкого участия граждан в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития нашего города, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Искренне желаю, чтобы этот праздник навсегда остался символом добрых перемен в нашем обществе, символом единства, благополучия и процветания России».