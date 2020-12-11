Калуга, , 19:45 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, накануне Дня конституции, 13 молодых калужан получили паспорта граждан России. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.

Молодых калужан получили паспорта граждан России Пресс-служба Городской думы Калуги

«Сегодня вы получаете свой главный документ — паспорт гражданина России, — обратился к ребятам Юрий Моисеев. — Для вас начинается новый этап в жизни, вы получаете все права и обязанности гражданина нашей страны. С этого дня все важные события вашей жизни — заключение брака, рождение детей будут отмечаться в этом документе».

Молодых калужан получили паспорта граждан России Пресс-служба Городской думы Калуги

Глава Калуги поздравил ребят и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, самореализации и исполнения всех желаний.

Юные калужане посмотрели фильм об истории паспорта и ответили на вопросы викторины, посвящённой основам государственного строя России.

Молодых калужан получили паспорта граждан России Пресс-служба Городской думы Калуги

«В нашем городе стало уже доброй традицией вручать паспорта молодым калужанам накануне государственных праздников, — отметил Юрий Моисеев. — Это действительно важный день в жизни ребят, для них это повод ещё раз задуматься о том, что вместе с правами гражданина России, на них возлагаются и определённые обязанности».

Также в этот день Юрий Моисеев вручил партийные билеты новым членам партии «Единая Россия». Он поздравил новых однопартийцев и пожелал им здоровья и успехов.