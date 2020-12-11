Анкара, , 19:41 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 11 декабря прокомментировал отказ от введения санкций в отношении Анкары на саммите лидеров ЕС, заявив, что «страны Евросоюза проявили здравомыслие», сообщает Hürriyet.

Президент Турции Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

«Вчерашний саммит ЕС не оправдал ожиданий некоторых стран. Потому что их требования лишены здравого смысла. Их требования полностью противоречили оценке действий Турции», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что на саммите в марте 2021 года будет проведена новая встреча стран — членов ЕС, где будут организованы переговоры по вопросу введения санкций против Турции. По его словам, у Греции снова не получится обозначить свою позицию.

Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости ввести против Анкары санкции и немедленно вывести из этого морского региона все турецкие суда, включая военные корабли.

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