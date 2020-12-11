Рим, , 19:27 — REGNUM Ситуация пандемии подвела итальянское общество к своеобразной развилке, заявил в пятницу, 11 декабря, президент страны Серджо Маттарелла.

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В зависимости от нынешних действий власти и общества Италия либо начнет становиться страной «более справедливой и инклюзивной», либо, напротив, неравенство и общественные «перекосы» только усилятся, полагает формальный глава государства.

Учитывая это, нужно помнить, что при решении всех связанных с эпидемией вопросов в центре внимания должны находиться права человека, добавил Маттарелла.

По данным на 10 декабря, в Италии умерли 62 626 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 887 (днем ранее — на 499). Выздоровели 1 027 994 человека, за сутки этот показатель увеличился на 30 099 (днем ранее — на 39 266).Число подтвержденных носителей выросло на 16 999 (днем ранее — на 12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 696 527 человек — на 13 988 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.