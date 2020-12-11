Рим, , 19:23 — REGNUM Если премьер-министр Италии Джузеппе Конте не пересмотрит своего мнения о методике выхода из экономического кризиса, «Живая Италия» покинет правящую коалицию, что приведет к «падению» правительства, с таким заявлением выступил в пятницу, 11 декабря, лидер партии, экс-премьер страны Маттео Ренци.

Недовольство Ренци вызвано тем, что Конте, по его мнению, намерен закрепить за правительством слишком много полномочий по распределению ресурсов и слишком мало при этом отчитываться перед парламентом.

Оппозиционные экс-премьеру наблюдатели, в свою очередь, считают, что Ренци занимается политическим торгом: он прекрасно знает, что без его небольшой фракции коалиция утратит большинство, и уже не впервые «монетизирует» эту свою «золотую акцию».

Читайте также: Маттео Ренци допустил распад правительства Италии