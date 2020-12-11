Рим, , 19:04 — REGNUM У главы МВД Италии Лучаны Ламорджезе нет коронавируса, сообщили в министерстве в пятницу, 11 декабря.

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Результат теста министра был ложноположительным, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, после известия о положительном результате теста Ламорджезе несколько заседаний правительства были отменены, хотя глава МВД к тому моменту не успела еще встретиться ни с одним из министров.

По данным на 10 декабря, в Италии умерли 62 626 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 887 (днем ранее — на 499). Выздоровели 1 027 994 человека, за сутки этот показатель увеличился на 30 099 (днем ранее — на 39 266).Число подтвержденных носителей выросло на 16 999 (днем ранее — на 12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 696 527 человек — на 13 988 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.