Тунис, , 19:01 — REGNUM В Тунисе, столице одноименной африканской страны, прошла церемония открытия комплексной больницы, построенной в республике при содействии КНР. Выступая в ходе мероприятия, президент Туниса Каис Саид выразил слова благодарности и надежду на дальнейшее развитие китайско-тунисских связей. Об этом 11 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что главной задачей нового лечебного учреждения является противодействие распространению коронавирусной и других современных инфекционных заболеваний.

Как подчеркнул глава тунисского государства, введение в строй больницы позволяет существенно расширить общий коечный фонд страны. Больницу планируется передать в ведение профильного военно-медицинского учреждения министерства обороны Туниса, превратив в важный противоэпидемический центр.

Со своей стороны, посол Китая в Тунисе Чжан Цзяньго отметил важное значение новой больницы для целого региона. Лечебное учреждение, по его словам, символизирует крепнущие китайско-тунисские связи, представляя собой образец двустороннего эффективного взаимодействия.