Пекин, , 18:52 — REGNUM В ходе заседания Совета Безопасности ООН по Судану, позицию китайской стороны изложил заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин, который прокомментировал соответствующее решение Международного уголовного суда (МУС) по вопросам, связанным с этой африканской страной. Об этом 11 декабря сообщает Синьхуа, отмечая важность прогресса, достигнутого в мирном процессе и политическом транзите в Судане в рамках Джубинского мирного соглашения между переходным правительством и рядом заинтересованных сторон.

Было заявлено, что Китай призывает стороны конфликта серьезно исполнять взятые на себя обязательства и способность полноценному осуществлению соглашения. От других членов Совбеза Китай ждет приложения усилий в пользу содействия перехода Судана к прочному внутреннему миру. Что касается МУСС, то китайская сторона призвала его уважать национальные юрисдикции и судебные суверенитеты всех стран-участниц, а в случае с Суданом — внимательно изучить и принять к сведению позицию правительства страны.