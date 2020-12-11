Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Реформа ООН должна в итоге привести к тому, что в Совет Безопасности организации будут включены страны Африки, заявил 11 декабря Генсек ООН Антониу Гутерреш на форуме Нобелевской премии.

Обещая представить в новом году доклад с рекомендациями по реформированию ООН, Генсек организации отметил, что уделил внимание «составу и праву голоса в СБ ООН». По его словам, африканские страны «заслуживают своего законного места за глобальным столом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема необходимости реформирования ООН широко обсуждалась на 75-й сессии Генассамблеи организации в сентябре 2020 г.

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