Минск, , 18:46 — REGNUM По итогам состоявшегося 11 декабря заседания Высшего Евразийского экономического совета президентами России, Казахстана и Белоруссии «очень аргументированно и конкретно» сформулированы задачи по противодействию пандемии. Об этом заявил журналистам председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По его словам, «нам надо сейчас объединить усилия, чтобы наладить массовое производство высокоэффективной вакцины по борьбе с коронавирусной инфекцией». Успех в этом деле позволит снять ограничения на перемещение граждан и будет содействовать развитию хозяйственной и иной активности в государствах ЕАЭС.

Напомним, пока что вакцинами от коронавируса обладает только Россия. Производство вакцины планируется наладить в Белоруссии, которая с 20 декабря закрывает границы на выезд своих граждан.

Также напомним, 11 декабря ВЕЭС одобрил стратегию Евразийского союза до 2025 года. Он состоит из общих (концептуальных) положений, а также объединённых в 11 системных блоков 330 мер и механизмов. Со следующего года Казахстан будет председательствовать в интеграционном объединении.