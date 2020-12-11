Минск, , 18:31 — REGNUM Еврокомиссия 11 декабря приняла новый пакет помощи белорусскому народу в размере 24 млн евро, максимально ограничив финансовую помощь властям Белоруссии. Об этом 11 декабря заявил глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель (Dirk Schuebel).

Дипломат напомнил о постановлении Совета ЕС по Белоруссии от 12 октября, согласно которому союз «переформатирует свою помощь, направив её в максимально возможной степени в обход властей, при этом приостановив её оказание в тех сферах, где она не приносит прямой пользы народу Белоруссии, а также усилив поддержку гражданского общества».

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Шубель пояснил: «Мы увеличиваем объём поддержки, чтобы белорусский народ получил прямую выгоду по разным направлениям: от поддержки новых гражданских инициатив до финансирования независимых СМИ, от содействия молодежной мобильности и стипендий до постоянной поддержки инициатив местного экономического развития, поддержки малого и среднего бизнеса и поддержки медицинских работников, которые борются с пандемией COVID-19».

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Согласно комментарию Шубеля, пакет финансовой помощи в размере 53 млн евро, выделение которого было объявлено председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в августе, был переработан, чтобы полностью соответствовать заключениям Совета ЕС. Переработанный пакет не предусматривает переводов властям, обратил внимание Шубель, но вместо этого включает: «(1) Неотложную помощь в размере 3,7 миллиона евро, предоставленную сразу после сфальсифицированных выборов для поддержки жертв насилия и независимых СМИ; (2) Дополнительную поддержку в размере 30 миллионов евро, в том числе принятый сегодня пакет в 24 миллиона евро. Остальные 6 миллионов евро будут предоставлены МСП для облегчения доступа к финансированию; (3) Оставшаяся сумма в 20 миллионов евро будет направлена, если позволят условия, на снижение стоимости потребления энергии гражданами за счет повышения энергоэффективности в регионах и поддержки ключевых структурных реформ. Эти средства будут предоставлены, если это будет соответствовать интересам ЕС и / или соответствовать целям поддержки народа Белоруссии».

Глава представительства союза заявил также: «Согласно заключениям Совета от 12 октября, ЕС готов значительно расширить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Белоруссии при условии соблюдения властями принципов демократии, верховенства закона и прав человека».

«Народ Белоруссии заслуживает лучшего, и на его требование новых свободных и честных выборов должен быть дан положительный ответ. Только инклюзивный национальный диалог с более широкой общественностью, в частности с Координационным советом, может привести к мирному и устойчивому разрешению кризиса», — подчеркнул глава представительства ЕС.

Напомним, 11 декабря было опубликовано заявление Еврокомиссии о выделении «прямой помощи народу Белоруссии» в рамках новой программы ЕС «EU4Belarus: солидарность с народом Белоруссии». Получатели не конкретизируются, предположительно это прозападная оппозиция в постсоветской республике и политэмиграция. Еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Оливер Вархеи в комментарии к решению отметил готовность ЕС «поддержать демократический и мирный переход в стране со всеми наличествующими в нашем распоряжении инструментами».

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