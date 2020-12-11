Париж, , 18:37 — REGNUM Во Франции число смертей от коронавируса в день постепенно падает с 7 ноября, но это происходит «более медленно, чем во время первой волны» пандемии, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 11 декабря, Insee объявило, что среднее количество смертей, ежедневно регистрируемых во Франции, все еще на 17% выше, чем в прошлом году. Тем не менее еще месяц назад, во время пика смертности от вируса SARS-CoV-2, этот показатель был на 32% выше, чем в 2019 году.

«В то время как рост смертей был ниже во время второй волны, падение смертности также происходит медленно», — говорится в отчете Insee.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 750 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,337 млн.

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