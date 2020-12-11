Минск, , 18:16 — REGNUM «Сегодня Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 миллиона евро, который принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности гражданскому сообществу, молодёжи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения», — проинформировало 11 декабря представительство ЕС в Белоруссии

Деньги выделяются в рамках новой программы ЕС «EU4Belarus: солидарность с народом Белоруссии». Получатели не конкретизируются.

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В официальном сообщении приводится комментарий еврокомиссара по политике добрососедства и расширения Оливера Вархеи, который заявил: «Этим только что принятым пакетом поддержки ЕС даёт понять, что он стоит на стороне народа Белоруссии и выполняет взятые на себя обязательства по усилению поддержки гражданского общества. Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход в стране со всеми наличествующими в нашем распоряжении инструментами».

Новая «программа помощи» будет сосредоточена на четырёх ключевых направлениях: поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности — инициатив местных сообществ и групп граждан; поддержка молодёжи, в том числе через программу стипендий для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса; консультационная поддержка малых и средних предприятий (МСП) с целью повышения устойчивости к текущему экономическому спаду; повышение устойчивости здравоохранения за счёт усиления потенциала белорусского общества для реагирования на продолжающуюся пандемию COVID-19.

«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, про который было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и который включает в себя экстренную помощь ЕС в размере 3,7 миллиона евро, незамедлительно выделенную для жертв репрессий и для независимых СМИ после состоявшихся в августе президентских выборов в Белоруссии. Ведётся подготовка к выделению дополнительной помощи на сумму 6 миллионов евро для облегчения доступа МСП к финансированию», — пояснили в представительстве ЕС.

Там также напомнили об официальной позиции Брюсселя по завершившимся 9 августа президентским выборам в Белоруссии, которые «не были ни свободными, ни справедливыми». В своих Заключениях по Белоруссии от 12 октября Совет ЕС «осудил насилие, которое применяется властями постсоветской республики в отношении мирных демонстрантов, и призвал к демократическому урегулированию кризиса путём всестороннего национального диалога с широкой общественностью».

«В этом контексте Совет ЕС объявил о пересмотре отношений ЕС с Белоруссией, включая сокращение двустороннего сотрудничества с белорусскими властями на центральном уровне и усиление поддержки ЕС для белорусского народа и гражданского общества», — добавили дипломаты.

Они отметили также, что кроме принятого 11 декабря «пакета поддержки» Еврокомиссия готовит «всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Белоруссии в соответствии со своим обязательством поддерживать мирный демократический переход в стране». При условии перехода власти от Александра Лукашенко по запросу нового белорусского правительства «ЕС готов использовать различные инструменты в соответствии с политикой «Восточного партнёрства» для сопровождения демократического перехода».

Напомним, в Белоруссии пятый месяц по нескольку раз на неделе проходят массовые протесты против бессменного правления Александра Лукашенко. Манифестанты требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового полицейского террора, освобождения политзаключённых, а также расследования преступлений чиновников и силовиков.

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