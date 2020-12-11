Киев, , 18:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии, которое состоялось сегодня, 11 декабря, в формате видеоконференции, и поблагодарил комиссию за помощь «в утверждении идей верховенства права и конституционных ценностей».

Отчет о мероприятии обнародовала пресс-служба президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент высказал солидарность с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного суда (об отмене части антикоррупционной реформы, из-за которого и начался политический кризис) «подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом».

Зеленский заявил, что два документа относительно ситуации на Украине, которые комиссия формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых задач.

«Например, каким образом избежать нанесения Конституционным судом неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась», — сказал он.

Глава украинского государства отметил, что юристы офиса президента и Верховной рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября Зеленский официально попросил Венецианскую комиссию найти пути выхода из конституционного кризиса, который в настоящий момент происходит на Украине.