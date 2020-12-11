Безье, , 18:26 — REGNUM Во Франции 13-летняя ученица колледжа была арестована после того, как угрожала своей преподавательнице кухонным ножом. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

В городе Безье ученица пришла в колледж на урок английского языка без учебных принадлежностей, за что получила выговор со стороны преподавательницы. В ответ девочка заявила, обращаясь в учительнице, что «убьет ее», и дала ей понять, что вооружена ножом. Школьницу уже исключили из учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря пять человек, которые были задержаны 7 декабря по подозрению в причастности к делу об убийстве учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, были выпущены на свободу.

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