Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Петербуржцев не следовало лишний раз пугать возможным локдауном из-за коронавируса. Такое мнение высказал 11 декабря лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Миронов надеется, что до локдауна в Петербурге все же не дойдет, и задача «не довести» лежит на плечах властей, убежден он.

«Это очень опасно даже не с точки зрения экономики, которая по нам будет бить впоследствии, а с точки зрения социального самочувствия. Все говорят, что плохо, [чувствуют] угнетенность, с психикой не в порядке. <…> И сам факт объявления, что «на пороге стоим» — я не пугал бы, честно говоря. Лучше не доводить до этого и принимать меры», — сказал Миронов.

Заметим, о том, что Петербург находится на пороге полного локдауна, заявил губернатор Александр Беглов в радиоэфире 7 декабря. Он также сообщил, что коек для тяжелых больных COVID-19 в Северной столице осталось лишь до Нового года, а затем — «красная черта», за которой стоит отмена плановой медицинской помощи.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал Беглов в радиообращении к горожанам.

Добавим, что на минувшей неделе в Петербурге установлен абсолютный «рекорд» по числу госпитализаций с ковидом и пневмонией: за 8 декабря в стационары поступили 933 пациента. На 11 декабря в городе осталось чуть более 7% свободных коек.

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