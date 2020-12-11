Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Изгнание оппозиционных муниципальных депутатов из местных советов Петербурга под предлогом ничтожных недочетов в декларациях о доходах является административным беспределом и сведением счетов со стороны единороссов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Позиция моя — с этим действительно нужно бороться. Это бюрократический и административный угар и беспредел, по другому я не скажу. Когда муниципального депутата обвиняют в том, что он не указал счет, на котором ноль рублей? Или счет, на котором 750 рублей? Или счет супруга или жены, на котором нет никаких денег? Мы понимаем, что это придирки», — сказал Миронов.

Ранее мандатов по требованию губернатора Александра Беглова были лишены, в частности, депутаты от «Яблока» в МО «Малая Охта» Вера Морозова, Анна Каруличева из «Нарвского округа» и самовыдвиженка Светлана Уткина из «Финляндского округа». В отношении «эсеров» из МО «Гавань» и оппозиционных депутатов МО «Морской», а также других муниципалитетов, проверку решила провести прокуратура.

Сергей Миронов убежден, что подобным образом политические оппоненты «эсеров», в первую очередь единороссы, сводят политические счеты постфактум, проиграв в 2019 году выборы в части муниципальных советов.

«Не может одна власть вмешиваться в другую. А здесь по представлению губернатора. Причем на основании чего делается это представление и почему он направляет его в муниципальный совет, а, например, не в суд, мне непонятно. Нигде это не регламентировано. Мне кажется, это абсолютный правовой вакуум, которым пользуются наши оппоненты, прежде всего из «Единой России». Абсолютно по надуманным основаниям берут и приводят к голосованию самих же депутатов, которые своим голосованием лишают коллегу мандата. Мандата, который был получен за счет голосов избирателей. Это люди избрали этого человека», — возмутился Миронов.

Он обратил внимание, что у «Справедливой России» большинство в муниципалитете «Автово», и когда туда пришло представление Беглова на единоросса с требованием лишить его мандата, «эсеры» отказались «к их чести».

«Сегодня это просто беспредел. Проиграв выборы, пытаются задним числом что-то подправить. Я других причин не вижу», — сказал Миронов.

«Перечня претензий и нарушений тоже нет. Когда губернатор обращается и говорит, мол, такой-то при подаче декларации допустил нарушения, он их даже не фиксирует. Потому что понимает, что смешно говорить: «Указал счет с нулевым балансом». Поэтому просто пишет: «Есть нарушения». На основании этого человека лишают мандата», — добавил он.

Утратившие мандаты муниципалы намерены попытаться восстановить свои депутатские полномочия через суд.

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