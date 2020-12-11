Москва, , 17:49 — REGNUM Истребитель-перехватчик МиГ-31 над Беринговым морем отогнал от границы России стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает 11 декабря российский Национальный центр управления обороной.

Уточняется, что 11 декабря российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Берингова моря воздушный объект, идущий к российской границе.

«В воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — указано в сообщении российских военных.

После того как самолет США развернулся и начал уходить от границы России, истребитель МиГ-31 благополучно вернулся на свою базу.

Весь полет российского истребителя был выполнен в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивают российские военные.

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