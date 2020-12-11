Москва, , 17:43 — REGNUM Поправку об ответственности юридических лиц за клевету подготовил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Если инициатива найдет поддержку, штраф составит от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Он обратил внимание на то, что сейчас невозможно привлечь юрлицо за клевету, так как нет административной ответственности, а уголовной ответственности для них быть не может, уточнил парламентарий РИА Новости.

Поправка представлена ко второму чтению законопроекта, который вводит ответственность чиновников за хамство. Меняется и понятие «оскорбление».

Как сообщало ранее, законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы, Госдума приняла в первом чтении в июле.

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