Москва, , 17:34 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за невыполнение требований для иноагентов будет способствовать открытости и прозрачности деятельности получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, такой аргумент приводят авторы законопроекта. предполагающего жесткое наказание.

В частности, согласно предлагаемым изменениям, физические лица, злостно уклоняющиеся от включения в перечень иностранных агентов, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы. Кроме того, уклонение от статуса иноагента может послужить поводом для штрафа в 300 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 480 часов.

Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект о требованиях к лицам, участвующих в политических процессах в России. Они должны будут зарегистрироваться в Минюсте и регулярно отчитываться о финансировании.

Читайте также: В Госдуме рассказали, кто не будет считаться иноагентом в России

Отметим, что к политической деятельности, в частности, относится проведение митингов и политических акций, участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, а также действия, направленные на вовлечение в процессы, связанные с принятием, отменой и внесением законов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может ввести уголовную ответственность для иноагентов