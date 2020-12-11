Киев, , 17:22 — REGNUM В то время как целый ряд государств уже готовятся выпускать у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», правительство Украины демонстрирует «примитивный подход» к этому вопросу и заняло деструктивную позицию, не отвечающую интересам своих граждан.

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук сегодня, 11 декабря, в эфире телеканала «Россия-24».

Лидер оппозиции констатировал, что вопрос о закупке Украиной российской вакцины «Спутник V» сегодня уже не стоит.

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со своими критическими заявлениями опоздал ровно на два месяца — еще в начале октября в ходе моей встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Российской Федерации дал добро на то, чтобы вакцина «Спутник V» была приобретена Украиной… Сегодня речь идет уже о производстве этой вакцины в Украине. Для этого российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций готовы передать Украине технологию производства и сырье в виде клеточной линии», — напомнил Медведчук.

Политик подчеркнул: заявления о том, что вакцина «Спутник V» не прошла еще третью стадию клинических испытаний, беспочвенны, поскольку такие испытания не завершил еще ни один из разработчиков вакцины против COVID-19.

«Когда премьер пытается с умным видом рассказывать по поводу третьей стадии клинических испытаний, ему стоит напомнить, что на этой же стадии испытаний находятся и такие вакцины, как Pfizer и Moderna… Продлится она в течение года. Но при этом третья стадия клинических испытаний определяет не безопасность, а именно эффективность любой вакцины, в том числе и «Спутник V». А безопасность была определена на первой и второй стадиях испытаний», — добавил депутат Рады.

Политик отметил также, что интерес к вакцине «Спутник V» уже подтвердили Китай, Индия, Бразилия, Белоруссия, Казахстан, Аргентина, Южная Корея — при этом целый ряд государств готовы производить ее у себя.

«В СМИ появилась информация, что на Западной Украине люди неофициально прививаются именно этой вакциной. То есть украинские граждане заинтересованы в том, чтобы получить доступ к такому инструменту защиты от COVID-19… Поэтому иначе как примитивной позицию нашего премьер-министра назвать сложно в условиях той опасности, которая угрожает гражданам Украины в связи с пандемией COVID-19», — подчеркнул Медведчук.

В завершение глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что он лично, а также члены и сторонники партии верят, что выпуск вакцины «Спутник V» на Украине в итоге будет налажен.

ИА REGNUMнапоминает, что 8 декабря в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестицийКириллом Дмитриевымбыла достигнута договоренность о производстве российской вакцины от коронавируса на территории Украины.

Для реализации этого плана нужно согласие официальной украинской власти.

10 декабря в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что даже если не учитывать геополитические моменты, российская вакцина в настоящий момент не прошла третьей стадии клинических испытаний и по этой причине не может быть использована на Украине.

До этого посольство США в Киеве прямо заявило, что Украина не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах.