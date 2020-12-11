Киев, , 17:11 — REGNUM Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, известный своим затяжным конфликтом сВладимиром Зеленским, который даже перешел в судебную плоскость, решил публично извиниться перед президентом.

Об этом он заявил в своем обращении, обнародованном сегодня, 11 декабря.

Бондаренко призвал забыть о противостоянии между мэром и президентом, и отметил, что в ходе конфликта он отстаивал не свои личные корыстные интересы, а мнение жителей города. Также мэр отметил, что он искренний, но горячий человек.

«Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача — вместе работать на Украину», — заявил городской глава Черкасс.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт начался еще весной этого года, когда комментируя решения городских властей Черкасс по ослаблению карантина, Зеленский назвал Бондаренко «бандитом, с которым он никогда за один стол не сядет», а его действия — «популизмом». В ответ мэр подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Украины, оценив моральный ущерб в одну гривну. Стороны обменялись еще рядом острых заявлений, например, буквально 12 ноября Бондаренко заявил, что не поддерживает решение правительства о введении «карантина выходного дня», добавил, что «большей дурости он не видел». Суд против Зеленского мэр в итоге проиграл.22 ноября Бондаренко одержал победу во втором туре выборов мэра Черкасс и таким образом сохранил свой пост.