Бишкек, , 17:10 — REGNUM Возле Дома правительства Киргизии сегодня, 11 декабря, прошел митинг работников горнорудного предприятия «Казминералс», разрабатывающего месторождение «Бозымчак».

Собравшиеся обратились к властям с просьбой не допустить закрытия комплекса.

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Участники митинга подчеркнули, что недавно им сообщили о намерении владельца предприятия окончательно закрыть его с 31 декабря. В результате чего около тысячи киргизстанцев пополнят ряды безработных.

По их словам, горнорудный комплекс вынужден был остановить работу еще в августе из-за нападок жителей Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, которые требуют, чтобы казахский инвестор набрал не менее 80% работников из близлежащих сёл.

ИА REGNUM напоминает, что золотомедное месторождение «Бозымчак» расположено в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Киргизии на высоте 2400 метров над уровнем моря.

Согласно прогнозам, запасы меди на руднике составляют более 146 тысяч тонн, золота — более 23 тонн и серебра — более 138 тонн.

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