Минск, 11 декабря 2020, 17:09 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС будет подключен к сети в ближайшие дни, сообщили 11 декабря в пресс-службе минэнерго Белоруссии.
В министерстве пояснили, что на этапе энергетического пуска БелАЭС проведено свыше двух сотен испытаний. Этот этап завершается.
«Идет подготовка к переходу на следующий этап — опытно-промышленной эксплуатации», — добавили в белорусском министерстве.
Напомним, физический запуск первого блока БелАЭС состоялся в августе 2020 г., официальный — 7 ноября 2020 г.
Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 г., второго энергоблока — в 2022 году.
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