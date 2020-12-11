История вопроса

Белорусская атомная электростанция строится на северо-западе Белоруссии в Островецком районе Гродненской области в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса.

Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 МВТ. Стоимость строительства станции составит 6 млрд долларов, вместе со всей необходимой инфраструктурой - 9 млрд. Срок окупаемости проекта – 15-20 лет.

Электростанция строится по российскому проекту, с российским оборудованием и под руководством института Курчатова. 90% средств на строительство предоставлены в виде кредита российской стороной. Срок погашения кредита назначен на 2035 год, но белорусская сторона уже ставит вопрос о продлении срока и снижении процента по кредиту.

Строительство Белорусской АЭС началось в 2011 году. В 2016 году в результате происшествия на строительстве был повреждён корпус реактора, что потребовало его замены и отодвинуло сроки строительства. Первоначально ввод в строй первого энергоблока планировался на 2019 год, теперь говорят о 2020-ом.

Ввод в строй Белорусской АЭС сделает республику энергоизбыточной, поэтому предполагалось, что электроэнергия будет экспортироваться в страны Евросоюза. Но в Литве по поводу строительства электростанции началась истерия. Нагнетаются страхи «нового Чернобыля». В связи с выходом Прибалтики из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, в Литве неоднократно заявляли о том, что электроэнергию с Белорусской АЭС закупать не будут. В последнее время говорят о том, что запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии будет закреплён законодательно.

