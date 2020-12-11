Москва, , 16:48 — REGNUM Встреча российского и сирийского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Фейсала Микдада состоится в Москве 17 декабря, сообщили 11 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что Микдад будет находиться в России с рабочим визитом.

Напомним, Сирия, в которой с 2011 года продолжается война, остаётся одной из горячих точек Ближнего Востока. Российские военные находятся в Сирии по приглашению законных сирийских властей.

Россия участвует и в политическом урегулировании ситуации в Сирии — в астанинском формате.

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