Ереван, , 16:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Армении опубликовало новые данные о количестве военнослужащих, погибших в войне в Нагорном Карабахе.

Об этом 11 декабря сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян информагентству «Арменпресс».

"Судмедэкспертизу прошли тела 2996 погибших военнослужащих. С начала войны и по настоящее время у родных взяты 1816 образцов ДНК, у тел погибших — 993. Процесс опознания тел на основе ДНК продолжается», — сообщила Никогосян.

Напомним, 2 декабря министерство здравоохранения Армении сообщило о 2718 погибших военнослужащих, тела которых прошли через процедуру судмедэкспертизы. По утверждению армянской стороны, на данный момент еще не все погибшие внесены в официальные списки боевых потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. В итоге Азербайджан установил контроль над рядом районов Карабаха, а в регион были введены российские миротворцы.

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