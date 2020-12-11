Париж, , 16:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны на время новогодних праздников «удвоить осторожность», имея в виду повышенный риск заразиться вирусом SARS-CoV-2.

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 11 декабря, по завершении саммита глав стран — членов Евросоюза Макрон призвал французов «удвоить осторожность» в преддверии семейных рождественских застолий, потому что «именно в такие моменты, когда мы расслабляемся, вирус распространяется особенно быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

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