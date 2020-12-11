Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести поправки ко второму чтению законопроекта о новых полномочиях полиции, в частности, предлагается снабдить всех сотрудников видеорегистраторами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Предлагается ввести обязательную норму контроля за действиями сотрудников полиции в общении с гражданами.

«Для этого в обязательном порядке сотрудников полиции необходимо обязать работать с видеорегистраторами, ведущими оперативную запись действий полицейского», — предложил Миронов.

Он считает, что внедрение мобильных видеокамер позволит снять все вопросы контроля законности действий полиции и граждан.

Порядок обеспечения сотрудников полиции такими мобильными техническими средствами предлагаем утверждать на уровне МВД.

Также парламентарии не согласны с нормами о том, чтобы разрешить сотрудникам полиции беспрепятственно проникать в дома и квартиры граждан.

«Якобы, это нужно сделать для осуществления правопорядка, но я с этим не согласен. Считаю, что это приведёт к серьёзным злоупотреблениям, а у людей не будет возможности оспорить действия полицейских. Допускать этого нельзя», — убежден Миронов.

Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект о расширении прав и полномочий сотрудников полиции.

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