Варшава, , 16:33 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для Rzeczpospolita заявил, что «политкорректность загнала консерваторов в угол», а «ЛГБТ и гендерная идеология — это неомарксизм в чистом виде».

Журналист переспросил у министра, какое отношение имеет идеология ЛГБТ к марксизму, и чем они могут быть связаны.

Чарнек ответил: «Антропологическая ошибка, ложное видение человека, сопровождающее все идеологии, является обычным явлением. Так же, как … и в коммунизме».

Министр также заявил, что в информационной и культурной сферах «над консерваторами доминируют левые, которые не имеют ничего общего со свободой». Часто, по мнению Чарнека, это «радикалы, нетерпимые к консервативному, христианскому мировоззрению».

Напомним, ранее Чарнек заявлял, что современный Запад — это «цивилизация смерти», выступал за увеличение роли патриотизма и христианских ценностей в образовании, называл гендерную идеологию антинаучной, а также одобрил решение Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов.