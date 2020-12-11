Варшава, , 16:26 — REGNUM В Варшаве прошли переговоры в формате онлайн президента Польши Анджея Дуды с министром здравоохранения республики Адамом Недзельским и председателем Национального фонда здравоохранения Филипом Новаком. Об этом 11 декабря передает Polskie Radio 24.

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Главной темой для обсуждения стала эпидемическая ситуация в Польше, связанная с коронавирусом. Стороны отметили прогресс по поводу создания национальной программы вакцинации против COVID-19. Кроме того, они обсудили и вопрос Медицинского фонда, созданного по инициативе президента.

За последние сутки в Польше было выявлено 13 110 новых случаев заражения коронавирусом, 544 инфицированных скончались. Всего с начала эпидемии исследования в Польше подтвердили инфицирование у 1 115 201 человек, из них 22 174 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.