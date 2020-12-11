Москва, , 16:24 — REGNUM Армения и стоящая за ним Турция несут главную ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы («Единая Россия»), первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин на круглом столе «Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — взгляд из Москвы и Еревана».

«Главное в этом не какие-то внутренние проблемы (Армении), которые всегда существуют в политическом процессе в любой стране, а воля Азербайджана и стоявшей за ним Турции решить вопрос силой. Они несут главную ответственность за то, что произошло», — заявил Затулин.

«Самое главное, особенно после вчерашнего действа, которое было названо парадом победы, что нарушитель статус-кво, нарушитель договорённости — в данном случае это Азербайджан 27 сентября этого года — оказался выгодоприобретателем в этой схватке. Это очень тяжёлый урок. И очень плохой пример для подражания. Потому что этот пример может быть использован в разных случаях разными сторонами», — указал он.

При этом, по его словам, такие парады являются не только попыткой унижения Армении и армянского народа, но и союзной Армении России.

«Россия и Армения — союзники. Поэтому всё то, что прозвучало в ходе этого парада, особенно ссылки, например, президента Азербайджана на память Великой Отечественной войны, попытки провести параллели с борьбой с фашизмом и той операцией, что была проведена в Нагорном Карабахе, — они кощунственны, они лживы, и они заслуживают всяческого осуждения», — подчеркнул он.

11 декабря в Баку на площади Свободы состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На параде решил поприсутствовать также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.