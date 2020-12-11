Тегеран, , 16:24 — REGNUM Стихотворением азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде о реке Аракс турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спровоцировал дипломатическое обострение с Ираном. Турецкий посол в Тегеране был вызван сегодня, 11 декабря, в иранский МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, турецкому послу было заявлено, что «эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади».

Напомним, находясь на военном параде в Баку, Эрдоган накануне, 10 декабря, процитировал стихотворение Вахабзаде, в котором сказано, что Аракс был «насильно разделён». Что территории южнее Аракса, находящиеся в Иране, были «захвачены».

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф написал в ответ на это в Twitter:

«Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от реки Аракс от Ирана».

Иранский дипломат добавил, что тем самым Эрдоган «подрывает суверенитет Азербайджанской Республики». Он добавил, что непозволительно так говорить об Азербайджане, к которому в Иране относятся с уважением.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирана намерен продолжить укрепление связей с Азербайджаном