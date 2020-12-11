Брюссель, , 16:23 — REGNUM Известный миллиардер, занимающийся благотворительностью в общественно-политической сфере в разных странах мира, Джордж Сорос в интервью журналистам издания Project Syndicate раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она пошла на компромисс с Польшей и Венгрией по поводу бюджета ЕС на 2021 — 2027 годы.

«Канцлер Ангела Меркель поддалась шантажу Польши и Венгрии. И компромисс в отношении верховенства закона и бюджета, которого достигли Брюссель и Варшава — это наихудший из возможных вариантов развития событий», — отметил Сорос.

Миллиардер отмечает, что Берлин и Брюссель должны были «сдержать блеф правительств Польши и Венгрии по поводу наложения вето на бюджет ЕС и не предлагать Будапешту и Варшаве уступки».

Компромисс, по его мнению, создаёт опасный прецедент, когда лидеры стран Европейского союза, вопреки своим полномочиям, ограничивают действия Европейской комиссии.

Напомним, 10 декабря по итогам переговоров Варшавы и Брюсселя в рамках саммита ЕС стороны сошлись на том, что предлагаемый ранее Брюсселем принцип увязывания распределения средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них, будет рассматриваться «исключительно в рамках договоров ЕС, а не по субъективным решениям и впечатлениям представителей Брюсселя». В Варшаве такую позицию назвали «собственной победой».

Ранее Варшава наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, в котором был закреплен данный принцип. Там опасались, что контроль за верховенством закона будет основываться не на договорах и правовых актах, а на прямом контроле членов Европейской комиссии, которые могут быть субъективны и предвзяты.