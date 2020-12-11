Москва, , 16:16 — REGNUM Мирное и конструктивное решение конфликта в Нагорном Карабахе неизбежно предполагает как минимум признание независимости Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы («Единая Россия»), первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин на круглом столе «Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — взгляд из Москвы и Еревана».

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"Уже в 1994—1995 гг. я говорил о том, что урегулировать нагорно-карабахский конфликт в духе компромисса, невозобновления войны… [можно и для этого] надо признать самоопределение народа Нагорного Карабаха. Армянского и азербайджанского, безусловно, но при том соотношении, которое было в Нагорном Карабахе, очевидно, что любое волеизъявление, если бы оно было честно организовано, предполагало бы признание как минимум независимости Нагорно-Карабахской Республики», — заявил Затулин.

«Это, на мой взгляд, не подлежало сомнению и не подлежит до сих пор», — указал он. При этом те районы по периметру Нагорного Карабаха, которые были заняты в момент прекращения активных боевых действий в 1994 году армянскими силами, должны быть возвращены Азербайджану за вычетом определённого коридора между Республикой Армения и Нагорно-Карабахской Республикой.

«Вот, собственно, позиция, которую я всегда занимал. Всегда говорил, что это выглядит как вполне достижимое дело. При желании и воле обеих сторон», — отметил депутат.