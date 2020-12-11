Москва, , 16:02 — REGNUM В России буду проработаны поправки о работе иностранных интернет-сервисов на территории страны. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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Как следует из стенограммы закрытой части встречи главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубкликованной на сайте Кремля, об этом глава государства заявил в ходе вчерашнего заседания.

Российский лидер отметил, что иностранные интернет-платформы на сегодняшний день пользуются технологическими преимуществами. Что касается России, то она упустила этот момент, но активно работает.

По словам Путина, шансы для рывка есть.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин заявил, что блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранными ресурсами — это проявление цензуры.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.