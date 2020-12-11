Агидель, Башкирия, , 18:14 — REGNUM Возмущение мэра Агидели (республика Башкирия) Фаниса Гильванова по поводу того, что жители города не испытывают желание работать за 15 тыс. рублей, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

"Закон в Германии гласит, если кандидату на работу более 45 лет, работодатель не имеет права назначить заработную плату менее 4500 евро, дабы социально защитить человека, который готовится к пенсии ! У нас же соревнуются в том, кто меньше заплатит!», — считает Игорь Ф.

Многие комментаторы порекомендовали Гильванову самому попробовать прожить на 15 тыс. рублей в месяц. Граждане уверены, что содержать на такую зарплату семью с детьми попросту невозможно.

«Ну, пусть тогда сам и идёт работать за 15 000 рублей. Из них 7000 рублей ЖКУ, 5000 рублей на продукты, это только необходимое, чтобы готовить экономно 3 раза в неделю, ну, а на 3000 рублей пусть купит одежду и обувь для всей семьи. Вот тогда и поговорим», — пишет пользователь Елена А.

Некоторые возмутились тем, что согласно статистике, средняя зарплата в Башкирии превышает 50 тыс. рублей в месяц. Это говорит о том, как считают люди, что официальная статистика не отражает реальное положение дел в стране.

«Здесь недавно печатали, что средняя месячная зарплата в республике составляет 50,7 тысяч рублей. Ну и как после этого им вообще не стыдно рот открывать? Я понимаю, сообщили бы, что средняя зарплата у нас хотя бы 20−25, а здесь вообще 15 предлагают и ещё удивляются», — написала пользователь Алина.

Люди призвали мэра города обратить внимание на то, что люди не испытывают желания работать за такую зарплату по той причине, что она не позволяет прокормить свою семью.

«У него, видимо, калькулятор сломался, либо, в худшем случае, он не знает математики. Средняя семья из 3−4 человек сейчас съедает 15 тысяч рублей. Это и то если брать самое необходимое. А коммуналка 10 тысяч рублей, а ипотека 15 тысяч рублей, а садик 2.5 тысячи рублей, а школа 2.5 тысячи рублей, а одежда и все остальное», — поделился Арсений К.

Напомним, 11 декабря мэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тыс. рублей.