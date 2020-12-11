Тбилиси, , 15:54 — REGNUM К началу диалога с Россией для того, чтобы решить конфликты в Абхазии и в Южной Осетии, призвала власти Грузии президент данной страны Саломе Зурабишвили. Она заявила об этом 11 декабря в ходе своего выступления на открытии первого заседания грузинского парламента нового созыва.

По словам Зурабишвили, для того, чтобы разрешить «замороженные конфликты», необходимы новые подходы, а также готовность к диалогу.

«Нельзя быть, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, единственной страной, которая отказывается от дипломатии», — сказала она.

Кроме того, грузинский президент подчеркнула, что данный поход не значит отказа от чего-либо, либо уступок в чем-либо и добавила, что считает необходимой поддержку Грузии международными партнерами в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что парламент Грузии десятого созыва впервые приступил к работе без оппозиционных депутатов.